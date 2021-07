Tour de France: Nils Politt sorgt für 91. deutschen Etappensieg

Auf der zwölften Etappe holt Nils Politt in Nimes den 91. Etappensieg eines Deutschen in der Geschichte der Tour de France. Alle deutschen Etappensieger im Überblick.

Nils Politt hat am Donnerstag in Nimes für den 91. Etappensieg eines Deutschen in der Geschichte der Tour de France geholt. Zuletzt hatte sein heutiger Bora-hansgrohe-Teamkollege Lennard Kämna 2020 in Villard-de-Lans gewonnen.