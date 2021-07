Bundesliga: Robin Quaison von Mainz 05 wechselt nach Saudi-Arabien

Der schwedische Nationalspieler Robin Quaison verlässt den FSV Mainz 05 ablösefrei in Richtung Saudi-Arabien.

Der Stürmer schließt sich dem Erstligisten Al-Ettifaq an und erhält dort einen Dreijahresvertrag, das teilte der aufnehmende Klub am Donnerstag mit. In Mainz war Quaisons Vertrag ausgelaufen.