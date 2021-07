Für weniger Plastikmüll: HSV führt Mehrwegbechersystem ein

Fußball-Zweitligist Hamburger SV setzt beim Getränkeausschank in der kommenden Saison auf Nachhaltigkeit.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV setzt beim Getränkeausschank in der kommenden Saison auf Nachhaltigkeit. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wird in Zusammenarbeit mit dem Catering-Partner Aramark im Volksparkstadion ein Mehrwegbechersystem eingeführt.