DOSB: Verständnis für Zuschauer-Ausschluss in Tokio

DOSB-Präsident Alfons Hörmann bedauert den Zuschauer-Bann bei den Olympischen Spielen in Tokio, zeigt aber Verständnis für den Beschluss. "Diese schmerzvolle Entscheidung ist in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen wohl alternativlos", sagte Hörmann: "So gerne wir alle Zuschauer in den Stadien hätten, muss die Sicherheit für die Athleten und die Bürger in Japan an erster Stelle stehen. Besser Olympische Spiele ohne Zuschauer als die aktuellen Szenarien mit voll besetzten Stadien und hohem Infektionsrisiko."