Max Kruse: DFB-Team greift in Tokio nach Gold

Max Kruse will die Goldmedaille in Tokio holen © FIRO/FIRO/SID

Für Max Kruse will bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold holen. Trotz der Umstände sei er "Feuer und Flamme".

Für Max Kruse zählt beim olympischen Turnier in Tokio nur der Sieg.

"Wenn die Vorgänger Silber geholt haben, dann holen wir wohl Gold", sagte der Profi von Union Berlin im ZDF -Mittagsmagazin und lachte. 2016 in Rio hatte die deutsche Auswahl das Finale gegen Gastgeber Brasilien im Elfmeterschießen (4:5) verloren.

Kruse will Revanche an Brasilien nehmen

Am 22. Juli ist die Selecao in Yokohama erster Gegner in Gruppe D, wo außerdem Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste warten. "Es geht gegen Brasilien los, da können wir gleich Revanche nehmen", sagte Kruse.