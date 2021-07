BVB: PSV Eindhoven lässt Wunschspieler Madueke nicht ziehen

Während der eine (Malen) aller Voraussicht nach in den Pott wechseln wird, bleibt der andere (Madueke) wohl für ein weiteres Jahr in Holland. (Transfermarkt: Die heißesten Gerüchte im Transferticker)

Nach SPORT1-Informationen will PSV Eindhoven Madueke in diesem Sommer nämlich nicht ziehen lassen. Der niederländische Spitzenklub plant fest mit dem 19 Jahre alten Top-Talent, das am Mittwochabend beim 11:1-Testspiel-Sieg gegen den Delbrücker SC überzeugte. Der Flügelstürmer erzielte in nur einer Halbzeit zwei Tore und gab drei Assists.