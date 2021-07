Rainbow Six: Canadian kehrt aus Frührente zurück

Anfang des Jahres verließ Troy "Canadian" Jaroslawski seine Organisation Spacestation Gaming und zog sich offiziell aus dem Rainbow Six eSport zurück. Ein Leistungstief und innere Unzufriedenheit nannte er im März als Gründe für das Karriereaus. Noch im April kehrte er exklusiv für das Six Invitational zurück, um einen Spielerausfall in seinem ehemaligen Team zu kompensieren. Auf Twitter meldet er sich nun etwas überraschend aus seinem frühen Ruhestand zurück.