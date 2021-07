Kuntz wünscht sich mehr Bundesliga-Unterstützung fürs Olympia-Team

Einerseits habe er zwar Verständnis für die Vereine, denn die Olympia falle mitten in die Vorbereitungsphase. Deutschland sollte sich aber "nicht die Blamage geben, dass nicht genug Leute da sind, um 22 Mann nach Tokio zu schicken, wonach es im Moment leider aussieht", sagte Kuntz in der Handball-Talkshow DHBspotlight .

"Ich würde mit einer Prognose gerne warten, bis ich mehr Gefühl habe für die Kader der anderen Nationen", sagte Kuntz in der Sendung des Deutschen Handballbundes: "Aktuell beschäftige ich mich immer noch mit unserem Kader, weil der ist weder komplett noch ist alles so, wie ich es gerne hätte."

Das DFB-Team trifft sich am 12. Juli, einen Tag später geht es in Richtung Japan. Nach einem Test gegen Honduras am 17. Juli wird es am 22. Juli in Yokohama mit dem Auftakt gegen Brasilien ernst. Die weiteren Gegner der Vorrunde heißen Saudi-Arabien und Elfenbeinküste.