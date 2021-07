Real Madrid: Warum Alaba Rückennummer von Sergio Ramos erben könnte

Bewegung in Madrid: So weit ist Reals neuer Fußballtempel

David Alaba geht in seine erste Saison bei den Königlichen. Der langjährige Bayern-Star soll den langjährigen Kapitän auf dem Platz so gut wie möglich ersetzen. Der Innenverteidiger könnte Ramos, der zu Paris Saint-Germain wechselt, aber noch in anderer Weise nacheifern.