Neuer BVB-Torhüter Gregor Kobel trainiert mit Pierre-Emerick Aubameyang

"Wenn wir so einen jungen und talentierten Torwart holen, dann holen wir ihn, um ihn spielen zu lassen. Es heißt aber nicht, dass Gregor vom ersten bis zum letzten Tag gesetzt ist", sagte Rose zuletzt und betonte: "Er muss in den sportlichen Wettkampf mit Marwin und auch Roman, weil er noch da ist. Es gilt das Leistungsprinzip. Wir sind auf der Position gut aufgestellt und wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert."