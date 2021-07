Italiens Präsident Sergio Mattarella reist zum EM-Finale nach London

Italiens Präsident Sergio Mattarella kündigt seine Anwesenheit im Wembley an. Er will seine Nationalmannschaft zum EM-Titel anfeuern.

Das Endspiel findet am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) statt. (EM-Finale: Italien - England am So. ab 21 Uhr im LIVETICKER)