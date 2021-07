Bundesliga: Union Berlin startet Projekt zur Pflanzung neuer Bäume

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat gemeinsam mit den Berliner Forsten ein Projekt zur Pflanzung neuer Bäume in den Wäldern von Köpenick gestartet.

Union Berlin hat gemeinsam mit den Berliner Forsten ein Projekt zur Pflanzung neuer Bäume in den Wäldern von Köpenick gestartet. Von jedem bis Ende des Jahres verkauften Ausweichtrikot spendet Union fünf Euro für diesen Zweck.

Das weiße Jersey zieren im Rahmen des Projekts "Waldmeister" grüne Farbakzente an den Seiten, am Kragen und am Ärmelbund.