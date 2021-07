FC Bayern: Diese Talente trainierten unter Julian Nagelsmann

Nagelsmann als Lautsprecher: So lief Bayerns erstes Training

Für ein paar Wochen lag die Säbener Straße still, jetzt ist das Leben zurückgekehrt: Seit 14.30 Uhr am Mittwochnachmittag rollt der Ball wieder auf den Trainingsplätzen des FC Bayern, die Vorbereitung unter Julian Nagelsmann hat offiziell begonnen.

19 Spieler sind mit von der Partie, darunter acht Talente, die nur wenige auf dem Zettel haben. In Abwesenheit der EM-Stars bekommen sie nun die Chance, sich ins Rampenlicht zu spielen und sich für weitere Aufgaben zu empfehlen.

Der 18 Jahre alte Keeper spielt seit 2020 in der U19-Mannschaft des FC Bayern. Zuvor war er in der U17 aktiv.

In der U19-Bundesliga Süd/Südwest absolvierte er in der vergangenen Saison vier Spiele, kassierte sechs Gegentore. Schenks Vertrag läuft noch bis 2024. Sein Markwert liegt bei 75.000 Euro ( Quelle: transfermarkt,de )

Josip Stanisic

Der rechte Verteidiger ist 21 Jahre alt und spielte vergangene Saison in der 3. Liga für Bayern II. Dort stand er 24-mal auf dem Platz und gab eine Vorlage.

Josip Stanisic kam bislang meistens in der 3. Liga zum Einsatz

Neben seinen dortigen Auftritten durfte Stanisic auch einmal in der Bundesliga ran: Gegen Union Berlin waren es sogar volle 90 Minuten. Was ebenso für den Deutsch-Kroaten spricht: Er erzielte das erste Trainingstor unter Nagelsmann.

Stanisics Vertrag ist bis 2023 datiert, sein Marktwert beträgt 400.000 Euro. Womöglich wird er in diesem Sommer noch verliehen.

Christopher Scott

Der 19-Jährige aus dem sächsischen Räckelwitz spielte vergangene Saison ebenfalls in Liga drei für die zweite Bayern-Mannschaft. Der offensive Mittelfeldakteur kam auf zwei Tore und sieben Vorlagen in 24 Partien.

Darüber hinaus war er zweimal in der Bundesliga zu sehen - gegen Union und Bayer Leverkusen.

Malik Tillman

Der Mittelstürmer hatte zuletzt mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen und fiel deshalb die größten Teile der vergangenen Spielzeit aus. Magere zwei Spiele absolvierte der 19 Jahre alt Deutsch-Amerikaner, dessen Marktwert 500.000 Euro beträgt, in der 3. Liga für Bayern II.

Auch Malik Tillmann war vornehmlich in der 3. Liga unterwegs

Rémy Vita

Der 20 Jahre alte Franzose wechselte im Oktober 2020 von ESTAC Troyes zu den Bayern. Kostenpunkt: 1,5 Millionen Euro. Vergangene Saison war er auch in der 3. Liga aktiv, erzielte in 25 Partien zwei Tore.

Jamie Lawrence

Der Innenverteidiger kam in der vergangenen Spielzeit auf 28 Einsätze in Liga drei. Dabei schoss er ein Tor und gab eine Vorlage. Der 18 Jahre alte Deutsch-Nigerianer besitzt einen Vertrag bis 2024, sein Marktwert liegt bei 500.000 Euro.

Taylor Booth

Der 20-Jährige war von Februar bis Juni an SKN St. Pölten ausgeliehen. Beim österreichischen Klub absolvierte er 15 Spiele in der Bundesliga, erzielte drei Tore und gab zwei Vorlagen. Jetzt ist er zurück bei Bayern.

Armindo Sieb

Der 18-Jährige war vergangene Saison ebenfalls in der 3. Liga aktiv, schoss in zwölf Partien zwei Tore und legte zwei Treffer auf. Im Pokal gegen den 1. FC Düren durfte er sogar bei den Profis ran, spielte beim 3:0-Auswärtssieg in der ersten Runde für 26 Minuten.