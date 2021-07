BVB-Boss Hans-Joachim Watzke warnt vor Pleiten im Sport

"Koppeln wir das ganze Leben weiter vornehmlich an die Inzidenz, spielen auch wir irgendwann wieder vor 5000 Zuschauern. Damit kann aber kein Bundesligist dieses Jahr mehr leben, es würde dann die ersten Pleiten geben. Und das längst nicht nur im Fußball", äußerte der Vorsitzende der Geschäftsführung des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund in der WAZ .

Watzke: Einbußen "immens"

Corona werde "uns auch in den kommenden Jahren weiter begleiten, und wir alle müssen lernen, als hoffentlich weitgehend geimpfte Gesellschaft damit umzugehen", meinte Watzke. Der 62-Jährige hat große Bedenken, wenn künftig nicht mehr Zuschauer zu Sportveranstaltungen zugelassen werden.

Watzke: Inzidenzen werden steigen, aber ...

Watzke hatte die Deckelung der Zuschauerzahl auf 25.000 bei Sportveranstaltungen durch die Politik als "willkürlich" bezeichnet. Die Politik hatte am Dienstag grünes Licht für eine Zuschauer-Rückkehr in der kommenden Saison gegeben.

Watzke: In Parks voller als beim Fußball

Der Klub-Chef glaubt, dass die Hygienekonzepte der Klubs so gut seien, dass das Risiko kalkulierbar sei: "Es kommen doch nur Menschen, die geimpft, getestet oder genesen sind ins Stadion. Ich habe den Eindruck, in vielen Parks in deutschen Großstädten ist es deutlich voller als bei Fußballspielen."