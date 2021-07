EM 2021: Raheem Sterling äußert sich zu Englands Elfmeter gegen Dänemark

Nach dem Spiel äußerte sich der gefoulte Sterling selbst. "Wir wussten, dass wir sie mit der Aggressivität und der Power, die wir haben, noch knacken würden. Ich bin in den Strafraum gegangen, er hat sein rechtes Bein rausgestreckt und mein Bein getroffen. Also ist es ein Elfmeter.", urteilte der Offensivmann.

So oder so: Die Entscheidung ist nicht mehr rückgängig zu machen. England trifft im Endspiel am Sonntag vor heimischer Kulisse in London auf Italien. (Ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)