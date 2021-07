Wimbledon: Beendete Hubert Kurkacz die Karriere von Roger Federer?

Hubert Hurkacz entzaubert Roger Federer in Wimbledon. Für den Polen war es ein überaus emotionales Match. Er begann einst wegen seines Gegners mit Tennis.

Nach seinem Sieg gegen den Italiener Thomas Fabbiano in Monte Carlo saß der Pole auf dem Podest und wartete auf Fragen bei der Pressekonferenz. Es kam aber keine einzige.

Beendete Hurkacz die Karriere von Federer?

So stand Hurkacz bei der Pressekonferenz nach diesem furiosen Sieg und dem Einzug in sein erstes Halbfinale eines Grand Sams mehr denn je im Rampenlicht.

Immerhin könnte er die Karriere des Schweizer Altmeisters Federer beendet haben. Dieser hatte noch offen gelassen, ob er noch einmal an die Church Road zurückkehrt .

"Den Court zu verlassen und zu realisieren, dass ich gegen Roger gewonnen habe, ist ein wahrgewordener Traum - vor allem hier in Wimbledon", jubelte der Sieger der Presse zu.

Denn: Der Mann aus Breslau himmelte den Schweizer Mega-Star als Kind an. (NEWS: Alles zu Wimbledon)

Federer ist das Idol von Hurkacz

Der 39 Jahre alte Federer war damals bereits Profi und dominierte die Tennis-Tour in den frühen 2000er-Jahren nach Belieben. Und Hurkacz? Der machte auf den Plätzen in Polen als kleiner Junge seine ersten Schritte.

Mittlerweile ist der 24-Jährige in der Weltklasse angekommen. Auch wenn das von kaum einem Experten oder Journalisten vor dem Turnier auf dem heiligen Rasen wirklich realisiert wurde.

Immerhin gewann der Mann mit den X-Beinen und dem trotzigen Gang bereits im Frühjahr das Masters in Miami und stieß in der Weltrangliste in zuvor ungeahnte Höhen vor. Hurkacz ist kein unbeschriebenes Blatt.