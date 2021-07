FaZe-Gründer Richard Bengston äußert sich zum Krypto-Skandal

In den vergangenen Wochen haben die vier FaZe-Clan-Mitglieder Frazier "Kay" Khattri, Jarvis "Jarvis" Khattri und Nikan "Nikan" Nadim and Jakob "Teeqo" für einen handfesten Krypto-Skandal gesorgt. Die genannten Gamer und Streamer sollen eine bis dato unbekannte Kryptowährung für sehr wenig Geld erworben, diese im Anschluss in der eigenen Community angepriesen und dann teuer verkauft haben. Im Fachjargon spricht man dabei von einem "pumping and dumping"-Vorgehen.