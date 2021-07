Lucian und Senna kommen zu League of Legends: Wild Rift

Anzeige

Passend zum neuen Event werden sowohl Senna als auch Ehemann Lucian für die mobile Version von League of Legends veröffentlicht © Riot Games / Sport1

Die Riege der spielbaren Champions in League of Legends: Wild Rift wächst weiter an. Im Laufe des Tages werden nun Lucian und Senna in das Mobile-MOBA integriert.

League of Legends: Wild Rift wächst und wächst. Passend zum Start des neuen Ingame-Events "Rise of the Sentinals" werden sowohl Lucian als auch Senna in der mobilen Fassung des Titels spielbar. In Deutschland soll das ab 14:00 Uhr der Fall sein.

Beide Charaktere funktionieren dabei wie ihre Konterparts in der PC-Fassung. Die Champions lassen sich auf der Bot Lane als Supporter (Senna) wie AD Carry (Senna, Lucian) spielen. Darüber hinaus wird es sicherlich auch Spieler geben, die Lucian auf der Mid Lane einsetzen. Die Fähigkeiten unterscheiden sich dabei kaum oder wurden nun marginal aufgrund der Eingabemöglichkeiten auf mobilen Endgeräten angepasst.

Unter anderem sammelt Senna auch in Wild Rift Seelen, die beispielsweise durch das Besiegen eines gegnerischen Champions entstehen.