Von Stockholm nach Bukarest: The International geht an Rumänien

Nachdem die schwedische Regierung die Austragung des The Internationals untersagte, zieht das Event nun nach Rumänien um - in Bukarest findet das größte Dota-2-Event des Jahres statt © Valve

Nachdem Schweden Valve das Austragen des The International untersagte, musste der Dota-2-Entwickler einen neuen Austragungsort finden. Nun kommt das TI nach Rumänien.

Nach zwei Jahren soll es endlich wieder soweit sein: das eSports-Großereignis The International wird als LAN-Event stattfinden.

Hierzu hatte sich Entwickler Valve auf Stockholm und damit Schweden festgelegt. Bereits für 2020 hätte das Event dort stattfinden sollen, wurde aber aufgrund der Coronakrise verschoben. Wie man mittlerweile weiß, ist das in diesem Jahr erneut nicht der Fall.

So wurde vor wenigen Tagen bekannt, dass die schwedische Regierung Valve die Veranstaltung mit Blick auf die nach wie vor anhaltende Pandemie untersagte. Von einem Austragungsverbot sind zwar elitäre Sportveranstaltungen nicht betroffen, jedoch gehöre das TI nach Auffassung der Administration nicht in diese Kategorie. Zuvor wurde dem Entwickler laut eigener Aussage jedoch immer wieder beteuert, dass das TI in eben jene Rubrik falle.