NHL: Tampa Bay Lightning gewinnt erneut den Stanley Cup

Ross Colton schoss die Tampa Bay Lightning in der NHL zum Stanley Cup © Imago

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat zum dritten Mal den Stanley Cup gewonnen. Matchwinner ist ein Rookie, der erst seit wenigen Monaten in der NHL spielt.

Die Stadt Tampa in Florida bleibt die US-Sportmetropole der Stunde: Ein halbes Jahr nach dem Super-Bowl-Triumph von Tom Brady und seinen Buccaneers haben die Tampa Bay Lightning in der NHL den Stanley Cup verteidigt.

Das Team um Kapitän Steve Stamkos setzte sich in der Nacht zum Donnerstag im fünften Finale gegen Rekordmeister Montreal Canadiens mit 1:0 durch und entschied die Best-of-seven-Serie mit 4:1 für sich - das Spiel ist ab 10.30 Uhr im TV auf SPORT1+ zu sehen. (Alles zur NHL)

Rookie Ross Colton wird zum Helden

Den Siegtreffer für Tampa erzielte Rookie Ross Colton, der 24-Jährige hatte nach zwei Jahren bei den Syracuse Crunch in der AHL erst im Februar sein NHL-Debüt gefeiert. Vor Colton hatte in den vergangenen acht Jahrzehnten nur ein Rookie den Stanley Cup entschieden: Mike Rupp für die New Jersey Devils 2003. Die Vorlage gab David Savard, der einzige andere Spieler, der beim Triumph im Vorjahr noch nicht dabei war.