EM 2021: Kane und Co. sind nach dem Spiel gegen Dänemark voll im Final-Fokus

Das erste Finale für den englischen Fußball seit 55 Jahren, die Chance auf den ersten EM-Titel - die historische Dimension der eigenen Leistung sorgte auch bei den Helden von Wembley für Gänsehaut. "Unglaublich, wir bestreiten ein Endspiel, und das auch noch zu Hause. Was für ein Gefühl", sagte Harry Kane nach dem 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung gegen Dänemark.

Der EM Doppelpass mit Uli Hoeneß, Stefan Effenberg und Mario Basler am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Der Kapitän hatte das Halbfinale mit seinem Treffer (104.) entschieden. Erst im Nachschuss verwertete er einen umstrittenen Foulelfmeter, am Sonntag geht es nun erneut in London gegen Favorit Italien. "Wir wissen, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird, aber wir hatten bis jetzt ein großartiges Turnier", sagte Kane: "Es ist nur noch dieses eine Heimspiel, und wir können es kaum erwarten."

Auch Raheem Sterling forderte schon kurz nach dem Schlusspfiff "vollen Fokus auf das Wochenende". Der Offensivstar war in der Verlängerung im Strafraum gefallen und hatte so den entscheidenden Elfmeter herausgeholt. "Wir wissen, was der Fußball diesem Land bedeutet", sagte Sterling: "Wir werden jetzt ein bisschen feiern und uns dann auf Italien konzentrieren."