NFL: Aaron Rodgers führt Zoff mit Packers subtil fort

Aaron Rodgers setzt verdeckte Seitenhiebe

Dieses Bild bemühte er im Anschluss nochmal. "Manchmal ist die lauteste Person im Raum nicht die Person, die alle Fakten auf ihrer Seite hat oder die Wahrheit auf ihrer Seite. Manchmal liegt eine Menge Weisheit in der Stille. Manchmal liegt eine Menge Weisheit darin, selektiv zu sein bei dem, was man sagt", wiederholte er seinen Äußerungen ( NEWS: Alles zur NFL ).

Bereits im Mai äußerte sich der Superstar unzufrieden über den Umgang seiner Franchise mit ihm . "Es geht um die Philosophie, es wird vielleicht vergessen, dass man auf die Menschen schauen muss, die die Sache am Laufen halten", sagte Rodgers bei ESPN . In der Franchise fehle ihm "Charakter" und "Kultur".

Rodgers arbeitete an "geistiger Gesundheit"

Er hätte nicht an Depressionen oder ähnlichem gelitten, aber daran gearbeitet, wie er sich in die bestmögliche Verfassung für seinen Sport bringen könne: "Welche Gewohnheiten kann ich mir aneignen, die es mir erlauben, mich am präsentesten, am glücklichsten in meinem Körper zu fühlen? Und genau das habe ich getan."