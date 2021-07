Olympia: FINA verbietet Badekappen für Afrohaar - Ärger bei Schwimmern

Die FINA verbietet Badekappen für Afrohaar bei den Olympischen Spielen 2021. Nach Rassismusvorwürfen will der Verband seine Entscheidung noch mal überdenken.

Im Vorfeld der Olympischen Spiele 2021 verbot der internationale Schwimmverband FINA Badekappen, die speziell für Afrohaar entwickelt wurden. Damit dürfen die Badekappen der Firma Soul Cap bei den Schwimmwettbewerben in Tokio nicht zum Einsatz kommen. ( NEWS: Alles zu Olympia )

Der Verband sah denn auch keine Veranlassung für die Zulassung der Kappen von Soul Cap. Sportler, die an internationalen Wettkämpfen teilnehmen, würden "Kappen dieser Größe und Gestaltung weder brauchen noch verwenden", begründete der Verband seine Entscheidung.

Herstellerfirma enttäuscht von FINA-Entscheidung

Erst als sie mit ihren Müttern, Schwestern und Freunden gesprochen hatten, wurde ihnen klar, warum so wenig Menschen in ihrer Umgebung Schwimmen als Sport betreiben. Für Schwimmerinnen und Schwimmer mit Afrohaaren, Zöpfen, Locs oder jeder anderen Art von voluminösem Haar mangelte es an geeigneter Badebekleidung.