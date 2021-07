Darts: Ross Smith bei Players Championship 19 mit Debüt-Titel - Clemens enttäuscht

"Es fühlt sich an, als hätte ich 50 Jahre gebraucht. So lange spiele ich schon", freute er sich über seinen ersten Triumph und hoffte, dass nun weitere folgen mögen: "Ich hoffe, dass dies ein Durchbruch für mich sein kann. Vor diesem Jahr hatte ich noch nie ein Finale erreicht, jetzt habe ich zwei erreicht und eines gewonnen, also gibt es keinen Grund, warum ich beim World Matchplay keinen Eindruck hinterlassen kann."

Players Championship 19: Kein Glück für die deutschen Teilnehmer

Der Erfolg stand aber vor allem in der ersten Runde mehr als auf der Kippe. Gegen Steve Lennon musste der spätere Sieger gleich drei Matchdarts überstehen, ehe er in Runde zwei einziehen konnte - und es bleib eng. Auch gegen Keane Barry (6:3), Gerwyn Price (6:4) und Ron Meulenkamp (6:4) wurde es immer wieder spannend.

Auch Gabriel Clemens scheiterte erneut am Boardfinale. Bereits zum dritten Mal in Folge muss der 37-Jährige vor dem Achtelfinale die Segel streichen. Diesmal unterlag er im Decider Brendan Dolan. Noch bitterer verlief der Abend für Max Hopp. Der "Maximiser" scheiterte bereits in Runde eins an Jelle Klaasen (3:6)