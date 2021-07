Olympia: U21-Fußballer auch gegen Brasilien mit Dani Alves

Es war eine ziemlich lässige Aktion, mit der die deutsche U21-Nationalmannschaft nach dem Titel-Coup bei der Europameisterschaft am Montag bekanntgab, mit welchem Personal sie auch bei den Olympischen Spielen in Tokio für Furore sorgen will.

Mit einem beachtlichen Video im Anime-Style, wohl in Anlehnung an die Kult-TV-Sendung "Captian Tsubasa", verkündete Trainer Stefan Kuntz seinen Kader für das Turnier in Japan, bei dem die DFB-Auswahl in der Vorrunde auf Brasilien, Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste trifft.