Stuttgarts Maffeo auf Leihbasis nach Mallorca

Der Spanier Pablo Maffeo wird auch in der kommenden Saison nicht für den Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart auflaufen. Der 23-Jährige wechselt auf Leihbasis zum spanischen Erstliga-Aufsteiger RCD Mallorca, zudem ist eine Kaufpflicht im Falle des Klassenerhalts der Mallorquiner vereinbart. Das teilte der VfB am Mittwoch mit.

Maffeo war im Sommer 2018 als spanischer Junioren-Nationalspieler zum VfB gewechselt, kam in der Hinrunde aber zu lediglich acht Einsätzen. In der Folge wurde er bereits an den FC Girona und zuletzt an SD Huesca ausgeliehen.