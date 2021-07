EM-Halbfinale: England ohne Sancho in der Startelf

Jadon Sancho hat seinen Platz in der Startelf der englischen Fußball-Nationalmannschaft wieder verloren. Der junge Außenstürmer, der von Borussia Dortmund zu Manchester United wechselt, wurde von Teammanager Gareth Southgate für das EM-Halbfinale gegen Dänemark am Abend (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in London durch Bukayo Saka ersetzt. Im Viertelfinale gegen die Ukraine (4:0) hatte Sancho erstmals im Turnier von Beginn an gespielt.