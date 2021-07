Olympia-Härtetest: Thole/Wickler verlieren Auftaktduell - Frauen-Duos siegen

Thole/Wickler starten mit Dämpfer in Generalprobe © FIRO/FIRO/SID

Die Beachvolleyball-Vizeweltmeister Julius Thole/Clemens Wickler sind mit einem Dämpfer in ihre Generalprobe für die Olympischen Spiele gestartet. Beim Auftakt in Gstaad/Schweiz verlor das Hamburger Duo gegen die Russen Nikita Liamin/Taras Myskiw 1:2.

Am Donnerstag müssen Thole/Wickler gegen Martin Ermacora und Moritz Pristauz (Österreich) gewinnen, um sich noch für die K.o.-Phase zu qualifizieren. Erst am vergangenen Wochenende hatte das Duo mit Platz zwei auf der Schweizer Beachvolleyball-Tour in Kloten sein gemeinsames Comeback gegeben.