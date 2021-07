Gewichte-Wahnsinn! Rory van Ulft gilt als das stärkste Mädchen der Welt

Bereits vor zwei Jahren fing sie an, mit schweren Gewichten zu trainieren. Bis zu zehn Stunden trainiert Rory in der Woche, um fit zu bleiben. Ihre harte Arbeit scheint sich auszuzahlen. Im Dezember wurde sie in den USA zur Jugendnationalmeisterin in den Gewichtsklassen unter elf und unter 13 Jahren gekürt.