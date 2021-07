Tour de France, 12. Etappe: Pogacar-Niederlage auf Mont Ventoux - Vingegaard verkürzt auf Gelb

So läuft die Tour de France 2021

Bei der Tour de France erlebt Dominator Tadej Pogacar am legendären Berg Mont Ventoux einen Rückschlag. Ein Belgier triumphiert, um Tony Martin gibt's ein Drama.

Tadej Pogacar hat auch in der Mondlandschaft des mythischen Mont Ventoux die Konkurrenz beherrscht und den nächsten großen Schritt zum erneuten Tour-Sieg gemacht. ( Alles zur Tour de France 2021 )

Beim beeindruckenden Sieg von "Schwergewicht" Wout Van Aert auf der brutalen doppelten Kletterpartie am kahlen Riesen der Provence baute der 22 Jahre alte Titelverteidiger seinen Vorsprung in der Gesamtwertung deutlich aus - musste allerdings erstmals einen Rivalen am Berg ziehen lassen. (die Etappe zum Nachlesen im LIVETICKER)