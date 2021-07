Bohmann hofft auf "Handball in vollen Hallen" - Basketball plant mit 50 Prozent

Frank Bohmann begrüßt das grüne Licht der Politik für die Fan-Rückkehr in die Arenen und hält schon bald auch volle Hallen wieder für möglich.

Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL), begrüßt das grüne Licht der Politik für die Fan-Rückkehr in die Arenen und hält schon bald auch volle Hallen wieder für möglich. Die vorliegende Beschlussvorlage aus den Staats- und Senatskanzleien sei "für den gesamten Sport ein sehr gutes Signal", sagte Bohmann dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Sicherlich muss man schauen, zu welchen Regelungen die einzelnen Bundesländer am Ende kommen werden, doch ich habe die Hoffnung, dass wir noch im Herbst wieder Handball in vollen Hallen erleben werden."