Wintzheimer antwortet zweimal: FCA nur Remis gegen Hamburg

Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl ging beim 2:2 (2:2) in Heimstetten durch Marco Richter (19.) und Andre Hahn (24.) zweimal in Führung.

Für den FCA war die Partie am Mittwoch das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die am 13. August startende 59. Bundesliga-Saison.