Call of Duty League feiert Fan-Rückkehr beim Major V

Das Warten hat ein Ende! Nach über einem Jahr Pause darf ein Event der Call of Duty League wieder vor Zuschauern stattfinden. Ende Juli ist es in Texas so weit.

Lediglich mit den Worten "We back" gab die Call of Duty League am Dienstagabend bekannt, dass das Stage 5 Major im Esports Stadium Arlington in Texas vor Zuschauern stattfinden wird. Das Event läuft zwischen dem 29. Juli und dem 1. August, jedoch dürfen die Fans erst ab dem 31. Juli vor Ort zuschauen. Tickets hierfür sind bereits erhältlich.