Eintracht Frankfurt: Explodiert Evan N'Dicka - der heimliche Chef

C. Michel

Evan N’Dicka geht bereits in seine vierte Saison bei Eintracht Frankfurt. Unter Trainer Oliver Glasner könnte der Franzose wichtig wie nie zuvor werden.

Der Franzose, um den Eintracht Frankfurt im Sommer 2018 hart kämpfen und für den sie rund sechs Millionen Euro in die zweite französische Liga an den AJ Auxerre überweisen musste, wird dann höchstwahrscheinlich bereits zum 73. Mal in der höchsten deutschen Klasse auflaufen.