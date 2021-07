Rom lässt 16.000 Tifosi bei EM-Endspiel ins Olympiastadion

Fans dürfen zum Public Viewing ins Olympiastadion in Rom © AFP/POOL/SID/ALBERTO LINGRIA

Die Stadt Rom wird am Sonntag zum EM-Endspiel ein Public Viewing im Olympiastadion durchführen und bis zu 16.000 Tifosi zulassen. Am Dienstagabend war die Squadra Azzurra durch einen Erfolg im Elfmeterschießen gegen Spanien ins Finale am Sonntag (21.00 Uhr) im Londoner Wembley-Stadion eingezogen.