2. Bundesliga, Ansetzungen: Werder Bremen - Hamburger SV LIVE auf SPORT1

Am 7. Spieltag ist es erstmals soweit. Die Grün-Weißen empfangen die Rothosen am Samstag, 18. September um 20.30 Uhr. Das geht aus den Ansetzungen der Spieltage drei bis acht, die die DFL am Mittwoch veröffentlichte.

In der Bundesliga, wo die DFL die Spieltage eins bis sechs exakt terminiert hat, muss der FC Bayern nach dem traditionellen Auftaktspiel am Freitag, 13. August bei Borussia Mönchengladbach gleich am 2. Spieltag am Sonntag ran.