Olympia: Mills und Campbell tragen australische Fahne

NBA-Profi Patty Mills (32) und Schwimmstar Cate Campbell (29) werden bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Tokio am 23. Juli die australische Fahne ins Stadion tragen. Diese Entscheidung gab das Nationale Olympische Komitee Australiens am Mittwoch bekannt.