EM 2021: Álvaro Morata nach Elfmeter-Fehlschuss gegen Italien beleidigt

Spaniens Nationalstürmer Álvaro Morata hat nach seinem Fehlschuss im Halbfinale gegen Italien wieder Drohungen in den sozialen Medien erhalten.

Spaniens Nationalstürmer Álvaro Morata hat nach seinem folgenschweren Fehlschuss im EM-Halbfinale gegen Italien (1:1 n.V., 2:4 i.E.) wieder Drohungen und Beleidigungen in den sozialen Medien erhalten. Diese richteten sich erneut gegen den Stürmer, aber auch gegen dessen Familie.

"Ich hoffe, dass man in Zukunft ernsthafte Maßnahmen gegen solche Personen ergreift, weil all dies schandhaft und unannehmbar ist", schrieb Moratas Frau am Mittwoch: "Fußball ist ein Sport, der die Menschen vereint. Er soll kein Ventil für den eigenen Frust sein."