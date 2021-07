EM-Halbfinale 2021: Fast 8000 dänische Fans in Wembley

Die dänische Fußball-Nationalmannschaft wird trotz der strikten Einreisebeschränkungen im EM-Halbfinale in London von zahlreichen Fans unterstützt.

Wie Verbandsdirektor Jakob Jensen dem Fernsehsender TV2 mitteilte, sei das Kontingent von knapp 8000 Tickets für das Duell mit England in Wembley vollständig ausgeschöpft worden. Die Karten gingen ausnahmslos an in Großbritannien lebende Dänen.