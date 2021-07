Tour de France heute LIVE: Die 12. Etappe im TV, Stream & Ticker

Nach der brutalen Schinderei am Ventoux wartet auf das Tour-Feld eine Etappe für das Herz und für die Augen.

Durch die malerischen Schluchten der Ardeche und die sanften Hügel der Provence schlängelt sich die Strecke ohne allzu große Schwierigkeiten in Richtung der alten Römerstadt Nimes, wo wenig gegen einen erneuten Massensprint spricht.

Tour de France 2021: Heutige Etappe von Saint-Paul-Trois-Chateaux nach Nimes

Cavendish gewann bereits vor 13 Jahren eine Etappe in Nimes, wo zuletzt 2019 der Australier Caleb Ewan im Sprint triumphierte. In die Ära Merckx fiel keiner der bislang 18. Tour-Besuche in Nimes.