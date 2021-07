Podolski-Transfer für Hajto der "größte Deal"

Podolski hält sein Wort und wechselt in die Ekstraklasa © AFP/SID/KAZUHIRO NOGI

Der langjährige Schalker, Duisburger und Nürnberger Profi Tomasz Hajto sieht im Transfer von Rio-Weltmeister Lukas Podolski zum Erstligisten Gornik Zabrze den "größten Deal für polnische Verhältnisse, was einen Klub aus unserer nationalen Liga angeht."

Der 48-Jährige führte im Reviersport weiter aus: "In unserer Ekstraklasa hat noch nie ein Fußball-Weltmeister gespielt. Lukas Podolski ist der erste Weltmeister in unserer Liga, und das wird wahrscheinlich auch sehr lange noch so bleiben."