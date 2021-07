Nagelsmann: "Neuer bleibt Kapitän" - Rückendeckung für Sane

Auch Bayern Münchens neuer Trainer Julian Nagelsmann setzt auf Torwart Manuel Neuer als Kapitän. "Er wird Kapitän bleiben, er ist ein herausragender Kapitän. Gleiches gilt für den Mannschaftsrat. David Alaba ist da weggebrochen, dafür werden wir einen Spieler nachnominieren. Der Mannschaftsrat ist dafür da, dass man Dinge in einem kleineren Kreis bespricht. Das ist eine gute Sache und das werden wir so beibehalten", sagte Nagelsmann.

Nagelsmann stärkte bei seiner Vorstellung am Mittwoch auch den bei der EM heftig kritisierten Leroy Sane. "Natürlich bekomme ich die Diskussion mit. Wir tun gut daran, ihn medial in Ruhe zu lassen. Er hat herausragende Qualitäten, hat unglaublichen Speed und ist einer der Besten in Eins-gegen-Eins-Situationen", betonte er.