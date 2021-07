DFL, Sportstadt Düsseldorf und Spielmacher Gastgeber der SportsInnovation 2022

Die Messe "SportsInnovation" wird am 11. und 12. Mai 2022 erneut in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf stattfinden.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL), der Veranstaltungsspezialist D.LIVE mit seiner Marke "Sportstadt Düsseldorf" und Sportbusiness-Konferenzveranstalter "Spielmacher" werden gemeinsam Gastgeber der Veranstaltung SportsInnovation in Düsseldorf sein. Die Messe wird am 11. und 12. Mai 2022 erneut in der Merkur-Spiel-Arena in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt stattfinden.