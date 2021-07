Kein Visum: Leffen verpasst Smash Summit 11

Die fehlende Einreiseerlaubnis verwehrt einem der besten Melee-Spieler der Welt die Teilnahme am Summit 11 Turnier. Der Schwede denkt darüber nach, das Spiel zu wechseln.

Seine Popularität und spielerischen Fähigkeiten brachten William "Leffen" Hjelte erneut eine Einladung zu Smash Summit ein. Beim ersten großen Event seit dem Aufkeimen der Pandemie, hätte er dort gegen Größen wie Mang0, Hungrybox oder aMSa antreten sollen. Hätte, gäbe es da nicht erneut Probleme mit seiner Einreise in die USA. Ein frustrierter Leffen äußerte sich dazu bei Twitter:

"Ich will das nicht an die große Glocke hängen, aber da alle ständig danach Fragen werden, möchte ich es kurz klarstellen: TLDR: Wirklich dumme Probleme mit dem Visum halten mich davon ab, am Summit teilzunehmen." Der Schwede erklärt, dass seine Einreise zuvor eigentlich bereits bewilligt worden sei.