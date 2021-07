Rittner über Kerber: "Sie hat das Feuer, das Herz und den Glauben"

Frankfurt am Main (SID) - Für die deutsche Frauentennis-Chefin Barbara Rittner sind Angelique Kerbers Wille und Leidenschaft auch in schwierigen Phasen die Grundlage für deren sensationellen Halbfinaleinzug in Wimbledon. "In dem Moment, in dem so eine Spielerin weiter arbeitet, das Feuer, das Herz und den Glauben hat, ist das möglich. Und das sieht man jetzt", sagte Rittner am Mittwoch dem SID. Sie habe nie gespürt, dass bei der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin "die Luft raus ist, dass sie nicht mehr brennt."