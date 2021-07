Wimbledon 2021: Oscar Otte über Murray, Federer, Zverev, Olympia und Ranking

Oscar Otte fasziniert in Wimbledon die Fans. Der Hype begleitet ihn zurück nach Deutschland. Bei SPORT1 spricht er über das Match gegen Murray, Zverev und Probleme im Tennis.

Oscar Otte hat mit seinem Match gegen Andy Murray für einen der größten Wimbledon-Momente in diesem Jahr gesorgt ( Wimbledon täglich im LIVETICKER ).

Otte blickt auf Murray-Match in Wimbledon

SPORT1: Was ist bei ihnen seit dem großartigen Match gegen Murray alles passiert?

Oscar Otte: Es war ein sehr aufregendes Match - und alles danach. Ich habe ein paar Tage ruhig gemacht, weil ich von den zwei Fünfsatzpartien ziemlich erledigt war. Zuhause mit Freundin, Familie und Hund etwas abgeschalten. Seit gestern bin ich wieder im Training, die Vorbereitungen laufen für das ATP-Turnier in Hamburg. ( Wimbledon 2021: Spielplan und Ergebnisse )

Otte: Ja, das war extra. Sei es bei Instagram oder WhatsApp sowieso. Es hat sich gefühlt die ganze Kontaktliste gemeldet, sie waren stolz und begeistert. Bei Instagram haben mir wildfremde Leute Videos geschickt. Ich habe anfangs gar nicht ins Handy reingeguckt, denn es hat immer weiter gerattert. Ich konnte erst ein paar Tage später reinschauen, als sich das beruhigt hatte. Es war auf alle Fälle überwältigend. Es ist schön nach einem Match, was ich leider verloren habe, so viel positives Feedback zu erhalten.

"Ein größeres Match gibt es auf der Welt nicht"

SPORT1: Was nehmen Sie von dem Match alles mit für die Zukunft, zusätzliche Motivation?

Otte: Auf jeden Fall. Das war damals gegen Roger so und gegen Sascha vor ein paar Wochen. Nach solchen Matches kriegt man immer einen Boost, man weiß danach auch selber für sich, dass man mit den Topleuten mithalten kann. Ich habe schon mit meinem Team besprochen, woran wir arbeiten müssen, dann hat man eine klare Linie vor Augen, wo die Defizite bei solchen langen Matches sind. Es pusht einfach mega, es gibt einem auch Hoffnung und noch mehr Zuversicht, dass man das Potenzial hat. Da wissen wir den genauen Weg und sind noch motivierter als zuvor.

Otte fordert Änderungen: "Stimmen einige Sachen nicht"

SPORT1: Was sagen Sie zum Ranking aktuell, es ist gerade extrem schwer hochzukommen - und auch finanziell gibt es ein Ungleichgewicht?

Otte: Die ATP und ITF haben es so gemacht, dass man nur noch die Hälfe der Punkte aktuell verliert. Deshalb ist es schwer hochzukommen. Ich habe jetzt gut bei den Slams gespielt und habe nur 10 oder 15 Plätze gutgemacht, was wenig ist. Vor zwei Jahren wäre ich mit der Punktzahl jetzt Top 100. Es ist schwierig - wie auch mit dem Geld. Man hört dann immer wieder von besseren Spielern, dann muss man halt besser spielen. Aber es ist halt vom Ranking begrenzt, es kann nicht jeder Top 100 spielen. Es muss einfach in der Breite besser verteilt werden. Es stimmen leider einige Sachen nicht. Ich versuche mich da nicht drin zu verlieren und mich auf mich zu fokussieren. Es müsste aber etwas geändert werden.