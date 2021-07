Oliver Kahn schreibt zum Einstieg Brief an Mitarbeiter des FC Bayern

Beim FC Bayern hat die Ära unter Oliver Kahn nun wirklich begonnen. Zur Übernahme seines Postens wendet sich der neue Vorstandsboss an seine Mitarbeiter.

Seit 1. Juli hat Oliver Kahn beim FC Bayern die Fäden in der Hand. Der frühere Torwart löste Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender des Vereins ab.

Zu seiner Amtsübernahme wandte sich Kahn in einem Brief an die Mitarbeiter des Unternehmens.