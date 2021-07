Konami löst Vertrag mit Antoine Griezmann auf nach Rassismus-Eklat

Was war passiert? In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video aus dem Jahr 2019, auf dem zu sehen ist, wie Dembélé und Griezmann asiatische Hotelmitarbeiter verhöhnen. Die beiden Profis des FC Barcelona haben sich in ihrem Hotelzimmer gefilmt, während die Hotelangestellten versuchten, ein technisches Problem am Fernseher zu beheben.