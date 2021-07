Italien: Die Sehnsucht stillen - nach 53 Jahren

Bonucci will im Finale die gleichen "Opfer" bringen © FIRO/FIRO/SID

Italien will im Finale der Fußball-Europameisterschaft eine brennende Sehnsucht stillen. "Wir müssen den gleichen Willen, die gleichen Opfer bringen, um das zurückzuholen, was Italien 50 Jahre lang gefehlt hat", sagte Verteidiger Leonardo Bonucci in Anspielung auf den bisher einzigen italienischen EM-Titel 1968.