Phoenix mit Auftaktsieg im NBA-Finale gegen Milwaukee

Die Phoenix Suns um Basketball-Superstar Chris Paul haben das Auftaktspiel des diesjährigen NBA-Finals gewonnen. Phoenix besiegte in der Nacht zu Mittwoch die Milwaukee Bucks 118:105 und geht in der Best-of-Seven-Serie mit 1:0 in Führung. Paul (36), der in seinem 16. Jahr in der Basketball-Profiliga erstmals ein Finale bestreitet, steuerte 32 Punkte zum Erfolg bei.